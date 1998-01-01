Какой у вас опыт в бизнесе на Amazon, и почему вы запускаете магазины "под ключ" другим, а не делаете их себе?!

Мы на рынке Amazon с 2016 года, и за это время мы запустили лично для себя 11 успешных товаров в продажу по стратегии Private Label (тариф Бренд) и 5 аккаунтов, на которых мы торгуем по стратегии Онлайн Арбитраж (тариф Стандарт), и они приносят нашей команде (прибыль мы делим между всеми членами нашей команды) более $45,000.00 чистой прибыли ежемесячно. Также, у нас запущено 4 товара совместно с инвесторами. С конца 2018 года мы решили делать запуски "под ключ", и в 2019 году запустили данную услугу, которую мы и предлагаем вам. Сейчас у нас более 20 партнерских магазинов с нашими клиентами, которыми мы управляем за 30% от чистой прибыли. Почему мы делаем запуски “под ключ”? Всё очень просто. В месяц наша команда спокойно может запускать как минимум 5 новых товаров, но мы не можем выделить финансы на такое количество запусков, мы реинвестируем деньги с прибыли и самостоятельно делаем запуски товаров для себя приблизительно 1 раз в 2-3 месяца сразу на крупные суммы. Особенность Amazon в том, что если вы нашли какой-то товар для запуска, то начинать запускать его нужно сразу же в течение 1-3 ближайших месяцев, т.к. со временем может усилиться конкуренция и будет сложнее выйти в топы ниши. Поэтому "держать" в запасах перспективные товары не имеет смысла, и мы запускаем их "под ключ", чтобы абсолютно любой человек мог начать зарабатывать онлайн в долларах и чтобы наша команда не простаивала.