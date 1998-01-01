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Готовый интернет-бизнес по продаже товаров
на территории США через площадку Amazon
с прибылью от $3000 в месяц

Уже через 45 дней вы будете получать прибыль в долларах от вашего
полностью автоматизированного безубыточного интернет-магазина из любой точки мира

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Публикации в СМИ

vc.ru Бизнес Инсайт THE LOCALITY СВОЕДЕЛО Exiterra Wayaxar.wall Слово Делу
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Полные вложения в запуск
бизнеса от 440 000 руб.

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Первая прибыль уже
через 45 дней

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Окупаемость вложений
от 4 до 8 месяцев

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Стабильный бизнес
на растущем рынке

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Вы будете получать
прибыль в долларах

Что такое бизнес
на Amazon?!

Бизнес на Amazon – это классический бизнес по продаже товаров в
розницу через интернет. Amazon.com – крупнейшая в США
онлайн-платформа, на которой продается более 26 000 000 товаров
ежедневно (более 50 % всех онлайн-продаж в США совершаются именно
через Amazon).

Бизнес полностью автоматизирован, для заработка нужно лишь
выбрать товар, который будет пользоваться спросом, найти поставщика,
доставить товар на склад Amazon и запустить продажи. Клиенты
оплачивают заказы, прямо на сайте, вам не придется общаться с
покупателями, а доставкой товара клиентам занимается Amazon.

Как выглядит бизнес на Amazon пошагово?!

step

На основе аналитики выбираем продукт, который 100 % будет пользоваться спросом на Amazon

step

Ищем поставщика в Китае или США, проверяем качество продукта, заказываем партию товара

step

Доставляем партию товаров на склад Amazon

step

Запускаем продажи на Amazon

step

Клиенты из США покупают ваш продукт за доллары прямо на сайте, вы получаете прибыль

Получить план запуска бизнеса на Amazon
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Полная автоматизация
бизнеса, доставкой товара
занимается сам Amazon

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Не нужно общаться с
клиентами, они оплачивают
прямо на сайте

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Знание английского
языка не требуется, всё
автоматизировано

Почему именно бизнес на Amazon?!

Более
26 000 000

единиц различных товаров
продается на Amazon ежедневно

Более
50%

от всех интернет-покупок
в США совершаются через
Amazon

Более
100 000$/мес

чистыми зарабатывает каждый
10-й продавец на Amazon

Более
10 лет

подряд ежегодное
количество продаж на
Amazon растет

Менее
5 часов

в неделю требуется для
управления бизнесом на
Amazon

Почему бизнес на Amazon лучше, чем любой
бизнес в России и СНГ?!

Развитый рынок

Работая на рынке России и СНГ, вы сотрудничаете с менее платежеспособной аудиторией, которая: дольше принимает решение о покупке, старается на всем экономить, сильно ограничена в бюджете.

Население США в 2 раза больше, чем в России, а средняя зарплата в США около 3000 $ в месяц (в 6 раз выше, чем в России), соответственно, ваш бизнес работает на огромном рынке с платежеспособной аудиторией. Кстати, зарабатывая деньги в США и тратя деньги в своей стране, вы улучшаете экономическое положение России и не зависите от курса рубля.

Прибыль в долларах

Даже если вы хорошо зарабатываете в России, то в любой момент вы можете оказаться ни с чем, если рубль резко потеряет свою стоимость (вспомните дефолт 1998 года), но даже если дефолта не произойдет, то из-за постоянно падающего рубля (а он падает с каждым годом) вы всё равно зарабатываете меньше. Соответственно с каждым годом всё вокруг дорожает, вам труднее путешествовать по миру, вы не можете чувствовать себя стабильно.

На Amazon вы получаете прибыль в долларах и вам абсолютно не важно какой сейчас курс у рубля. Даже при курсе 500 рублей за 1 доллар вы сможете легко путешествовать, покупать себе любые товары и просто будете уверенным в своем будущем.

Простота продаж

Бизнес в России и СНГ - это долгое принятие решения клиентом, не выкуп заказов, долгие переговоры, недоверие и оплата заказов/услуг по факту их исполнения, соответственно, даже имея поток клиентов, вы не получаете деньги сразу же, а оплата растягивается на длительный срок.

В США люди доверяют Amazon (на нем совершается более 50% всех онлайн-продаж в США), и они оплачивают заказ напрямую на сайте без разговоров с продавцом, без оплаты товара по факту получения, и т.д. Клиент оплатил ваш заказ – Amazon автоматически его отправил, а вы получили деньги, оплатив комиссию Amazon.

Стабильность

Бизнес в России – это отсутствие стабильности. Из-за низкой платежеспособности населения очень сложно создать стабильный поток клиентов. Если вы хотите запустить бизнес по франшизе, то 9 из 10 продавцов франшиз захотят вас кинуть, и вы не получите никакой поддержки, и придется всё делать самостоятельно. Постоянные проблемы с поставщиками, подрядчиками, налоговой и прочими органами. Много «головняка» и мало прибыли, никакой стабильности.

Зарабатывая на Amazon, вы получаете стабильный бизнес, ваши показатели не скачут от месяца к месяцу, а плавно растут, вы не зависите от подрядчиков, сотрудников и других людей, которые могут нанести урон вашему бизнесу и вашей прибыли.

Автоматизация

Традиционный малый бизнес (с первоначальными вложениями до 2-3 млн. рублей) практически невозможно автоматизировать, поэтому вы постоянно будете зависеть от сотрудников, поставщиков, подрядчиков, человеческого фактора и многого другого. Вы не сможете спокойно съездить на отдых в первые пару лет ведения бизнеса, вам постоянно придется решать какие-либо задачи за сотрудников, следить за бухгалтерией, общаться с проверяющими органами.

У вас нет сотрудников, вы ни от кого не зависите, 90% работы за вас делает Amazon. Вам нужно лишь следить за наличием товара на складе и заказывать товар у поставщика, которого мы найдем для вас, с помощью услуги "безопасная сделка" (вы платите за товар по факту получения, и, соответственно, вас не могут кинуть и пр.).

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Основатели проекта

Егор Романов
Егор Романов

Москва, Россия

  • За первые 3 месяца бизнеса на Amazon вышел на ежемесячную прибыль более $5000 чистыми
  • Первый бизнес с поставками из Китая начал в 18 лет, первые попытки предпринимательства с 16 лет
  • Зарабатывает с Amazon более $15000 в месяц
  • Проходил американские онлайн-обучения по Amazon, на которых выступали Amazon-предприниматели с доходами от 1 млн $ в месяц
  • Создал одно из крупнейших в России агентства по упаковке и продаже франшиз Franchise Agency, в котором было продано более 300 франшиз-клиентов за 4 года
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Владислав Бобиров
Владислав Бобиров

Лос-Анджелес, США

  • 5 лет жил в Китае и занимался поставками Китай-Россия, Китай-США, владеет китайским языком и в совершенстве разбирается в китайском рынке
  • Высшее образование по специальности "Логистика" в университете Гуанчжоу (Китай)
  • Зарабатывает с Amazon более $15000 в месяц
  • 3 года живет в США и регулярно посещает топовые американские конференции по Amazon, на которых выступают Amazon-предприниматели с доходами от 1 млн $ в месяц
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Наши результаты на Amazon

Ниже вы можете увидеть наш ежемесячный оборот на Amazon

Сентябрь 2020
Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 Сентябрь 2020
Октябрь 2020
Октябрь 2020 Октябрь 2020 Октябрь 2020
Июль 2020
Июль 2020 Июль 2020 Июль 2020
Июнь 2020
Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020
Июль 2019
Июль 2019 Июль 2019 Июль 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019 Декабрь 2019 Декабрь 2019
Май 2019
Май 2019 Май 2019 Май 2019
Июнь 2019
Июнь 2019 Июнь 2019 Июнь 2019
Апрель 2019
Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019
Март 2019
Март 2019 Март 2019 Март 2019
Январь 2019
Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019
Февраль 2019
Февраль 2019 Февраль 2019 Февраль 2019
Ноябрь 2018
Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Ноябрь 2018
Декабрь 2018
Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018
Сентябрь 2018
Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018
Сентябрь 2020
Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 Сентябрь 2020
Октябрь 2020
Октябрь 2020 Октябрь 2020 Октябрь 2020
Июль 2020
Июль 2020 Июль 2020 Июль 2020
Июнь 2020
Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020
Май 2019
Май 2019 Май 2019 Май 2019
Июнь 2019
Июнь 2019 Июнь 2019 Июнь 2019
Апрель 2019
Апрель 2019 Апрель 2019 Апрель 2019
Март 2019
Март 2019 Март 2019 Март 2019
Январь 2019
Январь 2019 Январь 2019 Январь 2019
Февраль 2019
Февраль 2019 Февраль 2019 Февраль 2019
Ноябрь 2018
Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Ноябрь 2018
Декабрь 2018
Декабрь 2018 Декабрь 2018 Декабрь 2018
Сентябрь 2018
Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018

Варианты сотрудничества

Стандарт

  • Запускаем для вас магазин на Amazon
    «под ключ» и выводим на прибыль
  • Поиск товара для продажи
  • Поиск поставщика в Китае или США
  • Заказ пробника (в данной стратегии не требуется)
  • Брендинг (лого + упаковка)
  • Профессиональная фотосессия товара
  • Создание листинга (продающее объявление)
  • Настройка рекламы
  • Организация доставки товара до склада Amazon
  • Запуск продаж
  • Консультации по вопросам бизнеса на Amazon
  • Обучение управлению бизнесом
  • Возможность управления бизнесом
    нашей командой (за 30% от чистой прибыли магазина)
  • Стоимость наших услуг: 350 000 руб.
  • Ваши дополнительные вложения
    в запуск: от 90 000 руб.
  • Узнать подробнее

Бренд

  • Запускаем для вас магазин на Amazon
    «под ключ» с товаром под уникальным
    брендом и выводим на прибыль
  • Поиск товара для продажи
  • Поиск поставщика в Китае
  • Заказ пробника
  • Брендинг (лого + упаковка)
  • Профессиональная фотосессия товара
  • Создание листинга (продающее объявление)
  • Настройка рекламы
  • Организация доставки товара до склада Amazon
  • Запуск продаж
  • Консультации по вопросам бизнеса на Amazon
  • Обучение управлению бизнесом
  • Возможность управления бизнесом
    нашей командой (за 30% от чистой прибыли магазина)
  • Стоимость наших услуг: 790 000 руб.
  • Ваши дополнительные вложения
    в запуск: от 600 000 руб.
  • Узнать подробнее
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В срок от 45 дней мы запустим для вас полностью
автоматизированный онлайн-бизнес «под ключ»
со стабильной прибылью в долларах США.

Наши клиенты уже зарабатывают на Amazon

logo play $2500 в месяц на Amazon

"Более $2500 чистой прибыли
на 2 месяц работы на Amazon"

Антон Шуклин
г. Москва

Первоначальные вложения: 5000$
Окупаемость вложений: 1 месяц

"1500-2000$ чистыми в месяц на
Amazon со 2-го месяца работы"

Максим Б.
г. Москва

Первоначальные вложения: 2500$
Окупаемость вложений: 1,5 месяца

Часто задаваемые вопросы

Какой у вас опыт в бизнесе на Amazon, и почему вы запускаете магазины "под ключ" другим, а не делаете их себе?!

Мы на рынке Amazon с 2016 года, и за это время мы запустили лично для себя 11 успешных товаров в продажу по стратегии Private Label (тариф Бренд) и 5 аккаунтов, на которых мы торгуем по стратегии Онлайн Арбитраж (тариф Стандарт), и они приносят нашей команде (прибыль мы делим между всеми членами нашей команды) более $45,000.00 чистой прибыли ежемесячно. Также, у нас запущено 4 товара совместно с инвесторами. С конца 2018 года мы решили делать запуски "под ключ", и в 2019 году запустили данную услугу, которую мы и предлагаем вам. Сейчас у нас более 20 партнерских магазинов с нашими клиентами, которыми мы управляем за 30% от чистой прибыли. Почему мы делаем запуски “под ключ”? Всё очень просто. В месяц наша команда спокойно может запускать как минимум 5 новых товаров, но мы не можем выделить финансы на такое количество запусков, мы реинвестируем деньги с прибыли и самостоятельно делаем запуски товаров для себя приблизительно 1 раз в 2-3 месяца сразу на крупные суммы. Особенность Amazon в том, что если вы нашли какой-то товар для запуска, то начинать запускать его нужно сразу же в течение 1-3 ближайших месяцев, т.к. со временем может усилиться конкуренция и будет сложнее выйти в топы ниши. Поэтому "держать" в запасах перспективные товары не имеет смысла, и мы запускаем их "под ключ", чтобы абсолютно любой человек мог начать зарабатывать онлайн в долларах и чтобы наша команда не простаивала.

Какова вероятность, что я буду зарабатывать от $3000?!

Средняя зарплата в США от $3000, если устроится на самую обычную работу. Как думаете, высока ли вероятность, что открыв бизнес в этой стране, он будет приносить вам «среднюю зарплату» этой страны? Вероятность близка к 100%, так как в США люди не идут на Amazon чтобы зарабатывать «копейки» по их меркам. Это не сложнее, чем открыть бизнес в России, который бы приносил вам 30 000 руб.

Сколько нужно вложений в бизнес на Amazon?!

Мы делаем запуск «под ключ» для клиентов с вложениями от 440 тысяч рублей (от 350 тысяч рублей – стоимость наших услуг, от 90 тысяч рублей – ваши дополнительные вложения в товар, рекламу и пр.). Чем выше ваши вложения, тем выше ваша прибыль. Можно вложить 90 тысяч, а можно вложить и несколько миллионов, тут всё зависит от ваших возможностей. В любом случае, мы ищем товар и рассчитываем финансовую модель проекта строго под ваш бюджет, чтобы использовать его максимально эффективно.

Нужно ли мне знать английский, чтобы зарабатывать на Amazon?!

Знание английского, конечно, не будет лишним, но если вы его не знаете, то для комфортной работы подойдет любой онлайн-переводчик. Многие наши клиенты и ученики не знают английского языка (от слова "совсем"), но это не мешает им зарабатывать на Amazon.

Где будет храниться мой товар?!

Товар хранится на складе Amazon. Стоимость хранения товара зависит от самого товара, упаковки, количества. При минимальных оборотах по продажам в вашем магазине хранение товара практически бесплатное. При выборе товара мы исходим из того, чтобы хранение "съедало" минимальное количество денег. Также Amazon автоматически занимается отправкой вашего товара клиентам сразу же после того, как они оплачивают заказ.

Нужно ли открывать компанию для работы в США?!

Нет, открывать компанию в США не нужно, т.к. по правилам Amazon этого не требуется, и вы можете абсолютно легально вести бизнес без наличия компании в США.

Какой товар я могу продавать на Amazon?!

Выбор товара – это самый главный вопрос. Мы выбираем товар для продажи на основе глубокой аналитики рынка, конкурентов, трендов, условий поставщиков в Китае и др., поэтому выбор товара – это индивидуальный момент работы. Успех вашего бизнеса на Amazon более чем на 80% зависит от правильного выбора товара.

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