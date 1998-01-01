Что такое бизнес
на Amazon?!
Бизнес на Amazon – это классический бизнес по продаже товаров в
розницу через интернет. Amazon.com – крупнейшая в США
онлайн-платформа, на которой продается более 26 000 000 товаров
ежедневно (более 50 % всех онлайн-продаж в США совершаются именно
через Amazon).
Бизнес полностью автоматизирован, для заработка нужно лишь
выбрать товар, который будет пользоваться спросом, найти поставщика,
доставить товар на склад Amazon и запустить продажи. Клиенты
оплачивают заказы, прямо на сайте, вам не придется общаться с
покупателями, а доставкой товара клиентам занимается Amazon.